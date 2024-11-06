محافظ الجيزة يكرم الإمام المثالي لرده ربع مليون جنيه تم تحويلها لحسابه بالخطأ

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم فضيلة الشيخ شريف إبراهيم "الإمام المثالي" والخطيب بمديرية الأوقاف بالجيزة لردّه مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه الشخصي.

وأثنى محافظ الجيزة على العمل الذي قام به الشيخ شريف إبراهيم باعتباره نموذجًا محترمًا ومثالًا يحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريين .

واكد حرص محافظة الجيزة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، لتكون بمثابة قدوة لأجيالنا القادمة.