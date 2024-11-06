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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم بالبنوك

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024، عند نحو 49.03جنيه للشراء، 49.13 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.89 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.90 جنيه للشراء، 49 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 48.94 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع

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