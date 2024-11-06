سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024، عند نحو 49.03جنيه للشراء، 49.13 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.89 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.90 جنيه للشراء، 49 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 48.94 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع