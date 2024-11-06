محافظ البحيرة تفتتح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة اليوم معرض بداية لتنمية الأسرة الذي نظمته مديرية التضامن الإجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" والذي يستمر على مدار يومين بمركز شباب مدينة دمنهور وبمشاركة 12 جمعية تابعة للمديرية تعمل فى مجال التنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

حضر الافتتاح الدكتورة رشا فوزي - مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات والدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة وهالة جودة - وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وحازم البنا - مدير المكتب الإعلامي بالمحافظة.

تفقدت محافظ البحيرة أجنحة المعرض الذي يضم مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية مثل صناعة المفروشات والأركيت والمشغولات اليدوية والإكسسوارات ولعب الأطفال المصنوعة من القطن والأقمشة القطيفة والمخبوزات وحياكة الملابس، بالإضافة إلى مشاركة معرض الأسر المنتجة ببعض المفروشات والسجاد اليدوي والتابلوهات المشغولة يدوياً والكليم، وأيضاً الإكسسوارات والأنتيكات المصنوعة من قرن الجاموس وأيضاً وجبات المرأة العاملة.

وأكدت أن المعرض يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجا، مشيرة إلى تضافر جهود كافة الجهات والهيئات داخل المحافظة لاظهاره بهذا الشكل اللائق.

وشددت محافظ البحيرة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة تجاه تنفيذ مثل هذه المعارض والمبادرات بشكل مستمر، لافتة أنه سيتم الإعداد لتنظيم دورة للتسويق الإلكتروني للعارضين والعارضات.

وناشدت مواطني المحافظة بزيارة المعرض وتشجيع المشروعات التي تقوم بها وزارة التضامن الإجتماعي من خلال الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وغيرها لتوطين مفهوم الدعم الاقتصادي وتوفير مصدر دخل ثابت ودائم للأسر الأكثر احتياجا لتلبية إحتياجاتهم.

على هامش المعرض شهدت الدكتورة جاكلين عازر عرض فني لفريق كورال مدرسة الثانوية بنات اللاتي قدمن مجموعة من الأغاني الوطنية وأعربت المحافظ عن سعادتها بمستوي العرض و أداء الفتيات المشاركات.