محافظ القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع مدينة شتوتجارت الألمانية

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم، د. الكسندرا سوسمان، نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الإجتماعية والتكامل والصحة على هامش المنتدى الحضري العالمي .

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة و مدينة شتوتجارت الألمانية والتي ترتبط مع القاهرة باتفاقية توأمة منذ عام ١٩٧٩ .

وأكد محافظ القاهرة على عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين مصر وألمانيا ، مشيرًا إلى أنه سبق وسافر إلى المانيا في ٢٠١٤ بدعوة من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ ، وتفقد عددًا من المدن الألمانية الكبرى هي برلين وفرانكفورت وشتوتجارت، واطلع على النهضة الصناعية الألمانية.

من جانبها عبرت د. الكسندرا سوسمان، نائب رئيس بلدية شتوتجارت للشئون الإجتماعية والتكامل والصحة عن اعتزاز مدينتها بالصداقة مع محافظة القاهرة ورغبتها فى تعزيز التعاون معها في كافة المجالات ، كما قدمت دعوة لمحافظ القاهرة لزيارة شتوتجارت قريبًا.