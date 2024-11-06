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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحليل مخدرات لسائق نقل وحجزه في اتهامه بالسير برعونة بمنشأة ناصر

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بحجز سائق متهم بقيادة سيارة نقل برعونة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، علي ذمة التحريات، وكلفت بالتحرى عن أوراق السيارة محل الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق.


كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

 

وتابعت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل " بالسير برعونة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر بدائرة قسم منشأة ناصر بالقاهرة.

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط السيارة " تابعة لإحدى الشركات "سارية التراخيص" ، وقائدها (سائق بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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