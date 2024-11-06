مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ندوة بمركز النيل للإعلام بالسويس

عقد مركز النيل للاعلام فى السويس التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، اليوم الاربعاء ، ندوة تحت عنوان مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان حقوق وواجبات ذوى الاعاقة بالسويس حاضر فيها الدكتور أحمد سعيد زيدان أستاذ التربية الخاصة ورئيس القسم بكلية التربيه جامعة السويس والدكتورة ندى السيد ماجستير صحة نفسية جامعة الأزهر.

يأتى ذلك فى إطار دعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤تنفذها قطاع الإعلام الداخلى عبر مراكزة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهوريه لتوعية المواطنين والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع

حضر الندوة أميمة عبد الغنى رئيس مجلس إدارة مركز رؤيا لذوى الاحتياجات الخاصة و احمد الوحش رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة لذوى الاحتياجات الخاصة

وافتتحت ماجدة عشماوى الندوة وقالت أن المبادرات الرئاسيه تعد دائما نقطة فارقة مضيئه داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصرى صحيا واجتماعيا وتعليميا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبنى سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العب عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع

وأكدت أميمة عبد الغنى أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور والاتجاهات

وتحدث دكتور احمد زيدان حول محاور المبادرة الرئاسيه بداية مثل تعزيز الأمن القومى وبناء الإنسان المصرى وتطوير اقتصاد تنافس وتحقيق الاستقرار السياسى كما تركز على تحسين النظام الصحى وتوفير تعليم افضل وتأمين فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية

وأشار زيدان إلى اهداف المبادرة ومنها تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠وبرنامج التنمية المستدامة فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة

ونوه عن البرامج والفئات العمرية المستهدفة كما تحدث زيدان عن حقوق الأفراد ذوى الاعاقة فى المبادرة منها الحقوق الأساسية مثل الحق فى المساواة ومكافحة التميز وضمان فرص متساوية فى التعليم والعمل والحق فى التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة والحق فى العمل وتعزيز فرص التوظيف وتقديم الدعم اللازم والحق فى الرعاية الصحية لضمان الحصول على خدمات صحية متكاملة ومناسبة والحق فى الوصول تيسير الوصول إلى المبانى ووسائل النقل والمعلومات

وأشار إلى الواجبات والمسئوليات لذوى الإعاقة في منها مسئوليات الحكومة من سن وتطبيق القوانين الداعمة وتوفير الخدمات الأساسية وضمان حقوق ذوى الاعاقة ومسئوليات المؤسسات خلق بيئه عمل شاملة تقديم فرص تدريب وتبنى سياسات دعم المواطنين ذوى الاعاقة ومسئوليات الأفراد من خلال تعزيز الوعى المجتمعى ودعم الإعاقة ومكافحة الصور النمطية السلبية

وتحدث احمد الوحش عن التحديات التى تواجه ذوى الاعاقة منها التحديات الاقتصادية معدلات البطالة مرتفعه وضعف الدعم المالى والتحديات الاجتماعية منها التمييز والوصم الاجتماعى ونقص الفهم المجتمعى والتحديات البيئية منها عدم توافر البنية التحتية الملائمة ونقص الخدمات المخصصة

وأشارت دكتورة ندى إلى استيراتيجيات لتعزيز حقوق ذوى الاعاقة منها التشريعات والسياسات تطوير قوانين شاملة تدعم حقوق ذوى الاعاقة والتعليم والتدريب وتوفير برامج تعليمية وتدريبية ملائمة



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