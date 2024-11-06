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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: تجمعنا علاقات قوية مع الكاميرون الشقيقة

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي
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أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أنه تجمعنا علاقات قوية مع الكاميرون الشقيقة.
وقال «عبد العاطي» –خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني- أن نظيره نقل رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الكاميروني.
وتابع ، أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع الكاميرون.

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