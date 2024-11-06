أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أنه تجمعنا علاقات قوية مع الكاميرون الشقيقة.
وقال «عبد العاطي» –خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني- أن نظيره نقل رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الكاميروني.
وتابع ، أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع الكاميرون.
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وزير الخارجية: تجمعنا علاقات قوية مع الكاميرون الشقيقة
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أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أنه تجمعنا علاقات قوية مع الكاميرون الشقيقة.
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أنه تجمعنا علاقات قوية مع الكاميرون الشقيقة.