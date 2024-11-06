رئيس جامعة الفيوم السابق متحدث رئيسي بالمنتدى العالمي حول الطاقة المتجددة بإنجلترا

أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى العالمى حول الطاقة المتجددة والمستدامة والمقرر عقده خلال الفترة من 13 – 15 من أغسطس 2025 بالعاصمة البريطانية لندن عن اختيار الدكتورأحمد جابر شديد استاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم السايق كمتحدث رئيسى فى هذا المنتدى العالمى، نظرا لما يمتلكه من خبرات علمية وأكاديمية وتنظيمية فى محاور المنتدى المختلفة.



وصرح رئيس جامعة الفيوم السابق أن هذا المنتدى يعتبر واحدا من أهم الأحداث العلمية التى يتم تنظيمها على مستوى العالم فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يشارك فيه العديد من الباحثين من مختلف دول العالم من أمريكا – الهند – الصين – اندونيسيا – هونج كونج – كندا – تايوان – تركيا – أسبانيا – ماليزيا – الأردن – الجزائر – العراق وايران .



وأضاف "شديد" أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور الهامة ومنها الطاقة المتجددة والمستدامة، وادارة الأنظمة البيئية، والتغيرات المناخية ,والتكنولوجيا الخضراء، وطاقة الرياح وتطبيقاتها، والهيدروجين الأخضر، والخلايا الشمسية، والصناعة والطاقة.



يشارك الدكتور أحمد جابر شديد فى هذا الحدث العالمى ببحث تحت عنوان: الغاز الصخرى مصدر واعد للطاقة مثير للجدل.