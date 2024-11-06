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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مالك مصنع لإنتاج مضاد حيوي بدون ترخيص بأبو النمرس

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم في القبض على مالك مصنع لإنتاج المياه المقطرة التي تستخدم في إنتاج المضاد الحيوي وبيعها للمستشفيات والصيدليات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك مصنع بدون ترخيص بإنتاج المياه المقطرة التي تستخدم في المضاد الحيوي وبيعها للمستشفيات والصيدليات بدائرة المركز.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمت مداهمة المصنع وضبط مالكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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