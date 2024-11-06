القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 225 فرصة عمل برواتب مجزية

أعلنت اليوم، الأربعاء، مديرية العمل في محافظة القليوبية، توفير 225 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بالتنسيق مع شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، في 6 تخصصات مختلفة، برواتب مجزية وعمولات شهرية تحدد حسب المقابلة يتم مراعاة الحد الأدنى للأجور فيها، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

يأتي ذلك حسب كل تخصص، مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين.

قالت مديرية العمل بالقليوبية في بيان لها إن الوظائف المتاحة في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تتضمن 225 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية، بالمنطقة الصناعية الأولى.

وأوضح بيان مديرية العمل أنه يمكن التقدم للوظائف بالقليوبية من خلال التوجه إلى مقر مديرية العمل بالقليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية من يوم السبت إلى يوم الخميس ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر الشركة.

وتضمنت الفرص 10 مهندسين زراعة، و 10 مهندسين صيانة بكالوريوس هندسة ميكاترونكس، و70 مندوب مبيعات، و 50 عامل إنتاج ، و 75 سائق ، و10 مشغلين ماكينات، للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من سكان مناطق: الخانكة، وقليوب، وشبين القناطر، وطوخ، والعبور.

وأوضحت المديرية فى بيانها، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل برئاسة هبة أحمد المدير العام ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة في سوق العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل