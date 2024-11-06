وكيل تعليم كفر الشيخ: تنفيذ تصفيات مسابقة نجوم المكتبة

تابع، الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأعمال الجاري تنفيذها في تصفية مسابقة نجوم المكتبة تحت شعار (مفاهيم ومصطلحات) بالمسرح المدرسي، بحضور خالد بدر الدين، موجه عام المكتبات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم الفني.



تشكلت لجنة التحكيم من الدكتورة داليا عليبه، موجه عام الصحافة والإعلام، والدكتور أحمد محمد أبو أحمد، موجه أول المكتبات بادارة فوه التعليمية، لتقييم للمرحلة الثانوية، وكرم عبدالملك عبده، موجه أول مركزي التربية الفنية، وإيهاب حسني زبيدة، موجه مكتبات بإدارة سيدي سالم التعليمية، لتقييم المرحلة الإعدادية، وجوزيف ميشيل جرجس، المدير الإداري للمسرح المدرسي، وإبراهيم السيد عطيه، مدير مكتبة ديوان المديرية، لتقييم المرحلة الابتدائية ، وسيتم تصعيد طالبين من كل مرحلة للمنافسة على مستوى الجمهورية.



على جانب أخر، تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس منها مدرسة الحدود للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، مشدداً على انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، وأجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

1000006467

1000006465

1000006463

1000006469

1000006471