ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: تنفيذ تصفيات مسابقة نجوم المكتبة

تحت شعار (مفاهيم ومصطلحات)

الدكتور علاء جودة
الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع، الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأعمال الجاري تنفيذها في تصفية مسابقة نجوم المكتبة تحت شعار (مفاهيم ومصطلحات) بالمسرح المدرسي، بحضور خالد بدر الدين، موجه عام المكتبات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم الفني.

تشكلت لجنة التحكيم من الدكتورة داليا عليبه، موجه عام الصحافة والإعلام، والدكتور أحمد محمد أبو أحمد، موجه أول المكتبات بادارة فوه التعليمية، لتقييم للمرحلة الثانوية، وكرم عبدالملك عبده، موجه أول مركزي التربية الفنية، وإيهاب حسني زبيدة، موجه مكتبات بإدارة سيدي سالم التعليمية، لتقييم المرحلة الإعدادية، وجوزيف ميشيل جرجس، المدير الإداري للمسرح المدرسي، وإبراهيم السيد عطيه، مدير مكتبة ديوان المديرية، لتقييم المرحلة الابتدائية ، وسيتم تصعيد طالبين من كل مرحلة للمنافسة على مستوى الجمهورية.

على جانب أخر، تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس منها مدرسة الحدود للتعليم الأساسي  التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، مشدداً على انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، وأجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

1000006467
1000006467
1000006465
1000006465
1000006463
1000006463
1000006469
1000006469
1000006471
1000006471
1000006473
1000006473
تعليم كفر الشيخ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وكيل تعليم كفر الشيخ مسابقة نجوم المكتبة بكفر الشيخ الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ