حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.. صور

شهد الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دارالعلوم، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الذي أقيم تحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور صلاح العشيري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ائل طوبار المنسق العام للانشطة الطلابية بالجامعة والدكتور ايهاب خالد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من رؤساء الأقسام واعضاء هيئة التدريس، والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء، بالكلية.

أشاد الدكتور عرفه صبري بالمكانة العريقة والأصيلة التي تتميز بها كلية دار العلوم علي مر الاجيال، والتي تحظي بكوكبة من العلماء والأساتذة الاجلاء في مجالات العلوم العربية و الإسلامية.

ووجه الطلاب ببذل المزيد من الاجتهاد والحرص علي الاقتداء بالأساتذة والتحلي بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيمة الوقت والاهتمام بالتحصيل العلمي وحضور المحاضرات، وتنمية القدرات الذاتية والعمل مع الزملاء بروح الفريق وأن يكونوا عونًا لبعضهم البعض، مع أهمية المشاركة بالأنشطة الطلابية التي تسهم في اكتساب الخبرات وتكوين العلاقات البناءة ، وتطوير المهارات الشخصية للتأهل الجيد لسوق العمل.

وأكد الدكتور صلاح العشيري أن اللقاءات الطلابية فرصة جيدة للتواصل الدائم والمستمر مع أبناء الكلية من الطلاب، معرفا باقسام كلية دار العلوم والمقررات الدراسية بالإضافة الي التعريف ببرنامج العلوم العربية والإسلامية.

ووجه الطلاب بأن يقدموا صورة مشرقة للكلية وأن يكونوا سفرائها لدى المجتمع الخارجى، ولذلك، عليهم التحلي بالاخلاق الحميدة والتمتع بالعلم الراقي، كما انهم مدعون للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية ومجالاتها المتنوعة.

وتابع:" على الطلاب الفخر بانتمائهم الي كلية دار العلوم، التي تجمع بين تدريس العلوم العربية والعلوم الإسلامية من خلال أساتذة علي قدر عالي من الكفاءة والتميز".

كما أشاد الدكتور وائل طوبار بمجهودات الدكتور عرفه صبري من أجل تقديم أوجه الدعم المختلفة، وحرصه الدائم على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات بكلية دار العلوم، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام جميع الطلاب للمشاركة بفاعلية في الأنشطة الطلابية والتي يحرز خلالها طلاب كلية دار العلوم، مراكز متقدمة سواء علي مستوي جامعة الفيوم أو الجامعات المصرية الاخري .

وخلال حفل الاستقبال تم تكريم واهداء شهادات تقدير لطلاب الكلية الأوائل للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالفرق الدراسية المختلفة.

كما شمل الحفل قيام الطلاب بأداء عدد من الفقرات الإنشادية والتمثيلية والاغنيات الوطنية.

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