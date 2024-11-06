محافظ دمياط يتفقد تغطية ترعة السنانية.. صور

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اليوم موقع تغطية ترعة السنانية بطول ٦٠٠ متر ، لإنشاء طريق كمدخل لمشروع تطوير عواصم المدن و مدينة رأس البر.

وتابع " الشهابى " الأعمال الجارية للتنفيذ من خلال مديرية الموارد المائية والرى ، وتمويل صندوق التنمية الحضرية ضمن مشروع إنشاء تطوير عواصم المدن .

ووجه بالدفع بمعدلات التنفيذ ، لتغطية الترعة مما يساهم فى تسهيل توصيل كابلات الكهرباء الى المشروع ومنطقة الامتداد العمراني وإنشاء مدخل مؤدى إلى المشروع و محور جديد لمدينة رأس البر وكذلك الربط بين مشروع العواصم والامتداد العمرانى بطريق رأس البر الغربى.

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واللواء بحرى أركان حرب نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون النقل البحرى، بحفل استقبال المجموعة الأولى من أوناش الرصيف العملاقة بمحطة حاويات تحيا مصر١ بميناء دمياط،

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء أركان حرب طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة و اللواء أركان حرب أحمد حمدى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، و اللواء بحرى أركان حرب رفيق رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ومستر اندرياس رسلر مدير العمليات بمشروع محطة حاويات دمياط اليانس والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وألقى " المحافظ " كلمة اعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة وسط هذا الجمع بحفل استقبال الدفعة الأولى من أوناش الرصيف العملاقة برصيف خدمات بميناء دمياط، لافتاً أن هذا الحدث يأتى فى إطار جهود وزارة النقل لزيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط وجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والدولى والمحلى.