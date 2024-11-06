غرفة التكنولوجيا تطلق ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية

تعتزم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، راعي الصناعة الرقمية، تنظيم ملتقى التوظيف 2024 "CIT Talent Connect"، بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وشركة "وظف". يستهدف الملتقى تعزيز فرص التوظيف للكفاءات التكنولوجية المصرية، وإبراز المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصناعية. يقام الملتقى ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر ومعرض "وطن رقمي"، والذي يتزامن مع "الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة" تحت شعار "نحو نهضة صناعية رقمية"، في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

خلال هذا الملتقى، ستتاح الفرصة للشباب والكفاءات التكنولوجية للتواصل مع الشركات المشاركة في المعرض، حيث سيشمل الحدث إقامة معرض توظيف "Job Fair" لطرح الفرص الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية. كما سيضم الملتقى ورش عمل وجلسات إرشادية للباحثين عن عمل، بالتعاون مع منصة "وظف - فرصنا" المتخصصة في التوظيف، وذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز المهارات التكنولوجية للشباب.

وأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة CIT، أن هذا الملتقى يعكس حرص الغرفة على تعزيز فرص العمل للشباب كجزء من استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة تسهم في خفض معدل البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما يسهم في تمكين الكوادر التكنولوجية من التواصل مع أكثر من 60 ألف منشأة صناعية، مما يعزز الشفافية والمصداقية في عرض فرص العمل المتاحة.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبين الشباب الساعي لبناء مسيرة مهنية في هذا القطاع. وتطمح الغرفة إلى أن تكون شريكاً أساسياً في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستفادة من خدمات الكوادر التكنولوجية داخل المنشآت الصناعية، تماشياً مع مبادرات الدولة، مثل "بداية جديدة لتنمية الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى دعم التدريب والتوظيف التكنولوجي.

يعكس الملتقى التزام غرفة CIT بتقديم برامج وتطبيقات تدريبية تساعد الشباب على احتراف المجالات التكنولوجية المختلفة، وإيجاد فرص عمل مناسبة تساهم في تعزيز تطورهم المهني.