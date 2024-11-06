ضمن “بداية”.. محافظ مطروح يتفقد قافلة الخدمات الشاملة لأهالي السلوم| صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الخدمية الشاملة لمدينة السلوم في أقصى حدود مصر الغربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والعميد هانى عامر المستشار العسكرى، وخالد نافع نائب رئيس مدينة السلوم، ووكلاء الوزارات رؤساء ومديري القطاعات التنفيذية والخدمية المشاركة بالمبادرة، وعمد ومشايخ السلوم.



بدأت أعمال القافلة بتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مدرسة السلوم للتعليم الأساسي، حيث شهد محافظ مطروح عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية لطلاب وطالبات المدرسة وكذلك المكتبة المتنقلة مع الإشادة بجهود تشجيع وتحفيز الطلاب على الاستغلال الأمثل للموارد وصقل مواهبهم الفنية والاطلاع على الأحداث والوعى بما يتم من جهود مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان في كافة المجالات وصولا إلى جميع المناطق.

كما شهد الخدمات المقدمة للأهالي مع اصطفاف طابور جميع السيارات المشاركة بخدماتها المختلفة بمركز شباب السلوم، منها خدمات مديرية الصحة بعدد 8 مستشفيات متحركه وصيدلية، وتوقيع الكشف الطبى في عدد من التخصصات، وكذلك استعدادات سيارات الإسعاف، وسيارة خدمات متنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسيارة خدمات للبريد المصرى، وسيارتى القوافل البيطرية والارشادية المتنقلة لمديرية الطب البيطري، وتوافر الأدوية والمستلزمات البيطرية مع توزيع كميات من الأدوية على المربين بالسلوم، وكذلك سيارة خدمات التضامن الاجتماعي وتسليم 74 كارت تكافل وكرامة، و12 فيزا خدمات متكاملة، وعمل مخزن للمهمات الإغاثة بعدد 190 بطانية و10 خيمات، والإعداد لتوزيع 500 كجم لحوم الأسبوع القادم للمستحقين من أهالي السلوم.

محافظ مطروح يوجه بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية على الأهالي الأكثر احتياجا



ووجه محافظ مطروح بتوزيع 150 كرتونه مواد غذائية و40 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بقريتى بق بق وأبو زريبة والأسر المستحقة من أهالي المدينة، كما تم تنظيم عدد من ورش وندوات التوعية الدينية لمديرية الأوقاف والأزهر.



كما تفقد عدد من الأنشطة الرياضية بمركز شباب السلوم، وإهداء عدد من الميداليات والهدايا للأطفال والشباب.



ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الاهتمام الكبير واستمرار جهود بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له، من خلال عدد من المبادرات، ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان” ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية، مشيدا بتضافر الجهود المبذولة من الجهات والهيئات خلال تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتحقيق أهدافها المرجوة وصولا إلى جميع المدن والقرى والتجمعات الصحراوية.

محافظ مطروح: تقديم كافة التيسيرات والإمكانات لتفعيل مبادرة بداية

وأكد على تقديم المحافظة كافة التيسيرات والإمكانات لتفعيل المبادرة وتذليل العقبات لتحقيق أهدافها المرجوة في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، فالمواطن هدف المبادرة مع تركيز كل الخدمات في المجالات المختلفة ومنها الصحية، والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها في إطار اهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية، والشكر لجهود جميع الجهات المشاركة في القافلة الخدمية الشاملة لمدينة السلوم، مع تأكيد استمرار القوافل الخدمية في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من المناطق.



أهالي السلوم يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى



بينما وجه أهالي السلوم من أقصى الحدود الغربية الشكر للقيادة السياسية على إطلاق مبادرة بداية و لمحافظ مطروح لحرصه على وصول أعمال القافلة لمدينة السلوم لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي المدينة وقرأها وتوابعها.

ضمن “بداية” .. محافظ مطروح يتفقد قافلة الخدمات الشاملة لأهالي السلوم

IMG-20241106-WA0002

IMG-20241106-WA0001

IMG-20241106-WA0017

IMG-20241106-WA0006

IMG-20241106-WA0005

IMG-20241106-WA0004

IMG-20241106-WA0003

IMG-20241106-WA0021

IMG-20241106-WA0010

IMG-20241106-WA0020

IMG-20241106-WA0009

IMG-20241106-WA0019

IMG-20241106-WA0008

IMG-20241106-WA0018

IMG-20241106-WA0007

IMG-20241106-WA0014

IMG-20241106-WA0013

IMG-20241106-WA0012

IMG-20241106-WA0011

IMG-20241106-WA0016