جامعة أسيوط تُكرم الفائزين والمشاركين في المسابقة الدينية الكبرى

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نظّمت اللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب بكلية التجارة، الحفل الختامي؛ لتكريم الفائزين، والمشاركين في المسابقة الدينية الكبرى؛ “بمناسبة المولد النبوي الشريف ”؛ وذلك على مستوى كليات جامعة أسيوط، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ التهنئة لجميع الطلاب المشاركين، والفائزين؛ في المسابقة الدينية الكبرى؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أهمية نشر سماحة الدين الإسلامي، والحفاظ على قيمه الصحيحة داخل المجتمع ، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأزهر الشريف، وعلمائه الأجلاء.

يأتي الحفل؛ بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل الدالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و فضيلة الشيخ حسن ريس مدير شؤون القرآن الكريم بمنطقة أسيوط الأزهرية، ولفيف من موجهي علوم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وبإشراف الدكتورة مروة بكري منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة لمياء عبد الناصر مستشار اللجنة الثقافية، والأستاذ طارق شريت مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، والأستاذة مروة جمال، والأستاذة ناهد فرغلى؛ مشرفتي النشاط بالكلية.

في مستهل الحفل؛ أشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بما توليه إدارة الجامعة من اهتمام ، ورعاية لكافة الأنشطة الطلابية ؛ بما يدعم المبادرة الرئاسية " بداية جديدة؛ لبناء الإنسان" ، في كافة المجالات الرياضية، والعلمية، والثقافية، والدينية، مؤكدًا على أهمية الجانب الديني، في غرس القيم الصحيحة لسماحة الدين الإسلامي؛ لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع بفكر واعٍ سليم، متمنياً لجميع الطلاب دوام التوفيق، والتميز .

كما أشاد الدكتور علاء عبد الحفيظ؛ بالجهد المبذول من قبل لجنة التحكيم من المنطقة الأزهرية بأسيوط، والقائمين على إدارة رعاية الشباب بالكلية ؛ خلال فترة المسابقة، والتي شهدت مشاركة (18) كلية من مختلف كليات جامعة أسيوط، و عدد (217) طالباً، وطالبة في مجالات؛ حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ نصف القرآن، حفظ ربع القرآن الكريم، أحكام التلاوة ، الأربعون النووية، أبحاث عن السيرة النبوية المطهرة، بالإضافة إلى تنظيم الحفل الختامي لها .

في سياق متصل؛ أعرب الشيخ حسن ريس عن سعادته؛ بالمستوى المتميز لجميع الطلاب المشاركين ، مشيداً باهتمام إدارة الجامعة؛ بترسيخ قواعد العقيدة الصحيحة، وتكريم الطلاب المتميزين في علوم القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة.

فى ختام الحفل؛ تم تقديم شهادات التقدير؛ تكريمًا لأعضاء لجنة التحكيم من علماء المنطقة الأزهرية بأسيوط، وتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى فى كل مسابقة؛ بشهادات تقدير، ومبالغ مالية، ودرع المسابقة للكليات المتميزة.

حصل على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً؛ الطالب يوسف حسونه عبده حسن/ كلية الآداب ( كفيف) ، والطالبة فاطمة عبد الحميد محمد/ كلية الصيدلة.

وبمسابقة حفظ نصف القرآن الكريم؛ حصل الطالب محمد أحمد عبد العال/ كلية التمريض على المركز الأول، كما حصلت الطالبة صابرين فولي محمد/ كلية الخدمة الاجتماعية على المركز الأول .

وبمسابقة حفظ ربع القرآن الكريم؛ حصل الطالب أحمد عصمت أبو الحجاج /كلية طب الأسنان على المركز الأول، والطالبة بسمله عصمت تهامي كلية التربية/ على المركز الأول.

وبمسابقة الأبحاث الدينية؛ حصلت الطالبة أحلام حسين مصطفى/ كلية التجارة على المركز الأول.

وبمسابقة أحكام التلاوة؛ حصل الطالب أحمد عبد العال سليمان/ كلية الطب البيطري على المركز الأول، كما حصلت الطالبة هاجر أحمد عبد الظاهر / كلية التربية على المركز الأول.

وبمسابقة الأحاديث النبوية؛ حصلت الطالبة الزهراء عبد المحسن محمد/ كلية طب الأسنان على المركز الأول.



كما فازت كلية التربية؛ بدرع الكلية الأكثر حصولاً على مراكز متقدمة في كافة المسابقات، و فازت كلية التمريض بدرع التميز، وحصلت كلية الخدمة الاجتماعية على درع الكلية المثالية، والأكثر تفاعلًا خلال المسابقة.