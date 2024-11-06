على مسرح الهناجر.. "احتفال الجسد" و"بالأبيض" ضمن عروض مهرجان آفاق

يشهد مسرح مركز الهناجر الفنون، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، العرضين المسرحيين "احتفال الجسد" للمملكة المغربية و"بالأبيض" من مصر، ضمن مسابقة العروض القصيرة بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.

قال المخرج المغربي سعيد الخالفي: نشارك في النسخة العاشرة لمهرجان آفاق مسرحية بالعرض المسرحي "احتفال الجسد" لفرقة محترف الخيال المسرحي بالمملكة المغربية، ويتحدث العرض عن قيس وليلى بين الماضي البعيد والحاضر المخيف، حيث يسافر قيس في مغامرة تعقب لـ ليلى التي ذهبت لعين الذئاب بالدار البيضاء وليلى الحاضر هي كل امرأة وكل بلاد وكل أرض.



يشارك في بطولة العمل كل من: أسماء الإدريسي، سمية مليح، أمين آيت حمو، ملابس فاطمة الشرشاري، إضاءة هشام بجناتي، سينوغرفيا وإخراج سعيد الخالفي.

من جهته قال مخرج عرض "بالأبيض" مايكل نصحي، إن العمل تدور أحداثه في مكان مبهم، حيث به الكثير من الأبواب التي ترمز بدورها إلى القبور، حيث تتقابل أربعة فتيات بشخصية خياليه تدعي "الفستان" وهو رمز لفستان الزفاف التي تتمناه كل فتاه منهم و كأنه طوق النجاة الوحيد للهروب من مشاكلهم الحياتية، نتعرف على قصصهم وفي النهاية نكتشف أن ذلك الفستان اللائي ظنن أنه النجاة و الحل، يصبح هو الكفن الذي يلتفون به وأبواب الأمل أصبحت أبواب القبور.



يشارك في بطولة المسرحية حسب أدوارهم: "الفستان" كيريستين مجدي، "عروسة الأمومة" مريم عادل، "عروسة الفقر" مريم وجدي، "عروسة الجنس" ماريهام صبحي، "عروسة التحرش" مارجريت مسعود، "الأب المتحرش" عاطف وجيه، "طفلة عروسة الجنس" رحمه وليد، "والدة عروسة الفقر" يوستينا مينا، "العريس دودي" بافلي أشرف، "والد دودي"عادل عماد، "والد عروسة الأمومة" أحمد السيد، "طفلة عروسة الفقر" إيلاريا جرجس، "والد عروسة الجنس" مينا عماد، "والدة عروسة الجنس" جورجيت عزت، "صديقة عروسة الفقر" رفقه موسى، "دكتورة عروسة الأمومة" مونيكا مجدي، تصميم إضاءة مايكل نصحي، ديكور جوزيف بهاء، ملابس مريم عادل، تصميم استعراضات فادي سمير، راقصون سمعان كمال، بيتر أيمن، جون سمير، اكسسوارات كاتي عياد، إعداد موسيقي ماريهام صبحي، دعاية بافلي أشرف، تأليف مهرائيل نخله، إخراج مايكل نصحي.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.