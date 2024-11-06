“الزراعة” تستعد لموسم الزراعات الشتوي وإطلاق عناصر المكافحة الحيوية

قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة المحافظة بني سويف، حيث التقى بالمهندس أسامة عبد القوى وكيل الوزارة ومدير الإدارة العامة للمكافحة، للتأكيد على ضرورة إجراء عمليات الفحص الدوري لسوسة النخيل الحمراء وتوفير المبيدات التي تدعمها الوزارة لمزارعي نخيل البلح والاستفادة من المجتمع المدي في عمليات حصر النخيل المصاب.



وأكد على ضرورة المرور على محال مبيدات الآفات الزراعية والعمل على تسهيل تقنين أوضاع المحال المخالفة وضبط أي كميات من المبيدات غير المصرح بها و المغشوشة و المهربة وتحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية.



وأشار إلى ضرورة التوعية بتداول حبة الغلة واستخدامها تحت الضوابط واشراف مهندس المكافحة بالمديرية والتوعية بخطورة استخدامها للبعض لإنهاء الحياة، ومراجعة الموقف والاستعداد لمكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الشتوية في الفترة القادمة خصوصاً آفات القمح.



كما توجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إلى منطقة شمال الصعيد التابعة للإدارة المركزية للمكافحة والتي تقوم بالإشراف ومراجعة إجراءات المكافحة بالمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – الجيزة) لمراجعة مدى جهازية المنطقة للموسم الشتوي وقام بتفقد صوب انتاج المفترس الأكاروسي كأحد عناصر المكافحة الحيوية لمكافحة العنكبوت الأحمر في بعض الخضراوات كالفراولة والفاصوليا للمساهمة في زيادة فرص التصدير لهذه المحاصيل الهامة ومن ناحية آخرى ذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن الإدارة تقوم بإنتاج المفترس الأكاروسي في الصوب المعدة لذلك في منطقة شمال الصعيد – شمال الدلتا – القناة وسيناء وقال أن مهندس المكافحة بدأ في عمليات فحص محصول الفراولة في محافظة القليوبية - القناة وسيناء – البحيرة تمهيداً لإطلاق المفترس الأكاروسي بها ضمن برنامج المكافحة الحيوية.

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