غرفة المنشآت الفندقية: بورصة لندن فرصة لعرض المنتجات السياحية الجديدة بمصر

أكدت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، على أهمية الحركة البريطانية بالنسبة للسياحة المصرية، والتي انعكست على المشاركة الموسعة للقطاعين الخاص والعام المصريين في معرض بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2024، التي أنطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء، وحرص الجميع على عرض تنوع المقاصد السياحية المصرية، والعمل على زيادة أعداد الأفواج القادمة لمصر.

وقالت "الشاعر"، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، إن المقاصد السياحية المصرية تشهد تنوعا في جنسيات السائحين الوافدين من الأسواق المختلفة، وهي ميزة تنافسية تضمن للمقصد السياحي الاستمرار في العمل والإنتاج دون النظر لطبيعة وظروف سوق رئيسي واحد، غير أن بريطانيا وروسيا احتلتا الصدارة في قائمة الحركة الوافدة لمصر على مدى سنوات، ما يبرز أهمية المشاركة في الحدث الإنجليزي.

وعن تطبيق الاستدامة في الفنادق السياحية، أكدت حبيبة الشاعر اتخاذ الفنادق المصرية خطوات فعالة نحو التحول الرقمي والحفاظ على البيئة لاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد السياحية التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالميا، مشيرة إلى حصول العديد من المنشآت الفندقية المصرية على شهادة النجمة الخضراء (Green Star).

ونوهت إلى أهمية المعرض الإنجليزي السنوي الذي يجذب الآلاف من المهتمين والقادة في قطاعي السياحة والطيران من كل أنحاء العالم، كما تهتم مصر بالسوق الإنجليزي بشكل خاص حيث يصل إلى مصر أسبوعيا نحو 77 رحلة طيران من مختلف المدن بالمملكة المتحدة إلى المطارات المختلفة، مشيرة إلى أن مصر تشهد طفرة استثمارية في الفنادق والمنشآت السياحية، ومنها على سبيل المثال مشروع رأس الحكمة بمنطقة الساحل المتوقع أن يجذب أكثر من 150 مليار دولار استثمارات جديدة، ويساهم في إضافة ما يقرب من 130 ألف غرفة فندقية جديدة للطاقة السياحية بمصر.