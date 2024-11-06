مجلس الرماية الجديد يعقد الاجتماع الأول بمقر الاتحاد لعرض الرؤية المستقبلية

دعا اللواء حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية المحتفظ بالرئاسة لمدة 4 سنوات مقبلة مجلسه الجديد لعقد جلسة فى مقر الاتحاد لعرض الرؤية المستقبلية.

يعرض حازم حسنى على المجلس الجديد ملف انجازات الاتحاد خلال السنوات القادمة .

استطاع اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية الإحتفاظ برئاسة اتحاد الرماية لمدة 4 سنوات قادمة بعدما حصل على 10 أصوات فى الانتخابات التى عقدت بمقر الاتحادات باستاد القاهرة مقابل 9 لمنافسه مصطفى حمدى .

فى العضوية فاز كلا من، خالد العقاد والسيد مخيمر ومحمد عسكر واسلام عبد الحى ومصطفى حنيش واسلام على ومحمود سيف الدين عبد العظيم.

وحرص مسئولو الاتحاد الدولي للرماية على تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية خلال حفل ختام بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، والتي استضافتها مصر، على مدار الأسبوع الماضي بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقام جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، و بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، بمنح اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري وسام الميدالية الذهبية.