لتعزيز ثقافة الابتكار.. جامعة قناة السويس تنظم فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في رحاب جامعة قناة السويس، حيث أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأزهار الإقتصادي في مصر.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام من نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لاتحادات جمعيات التنمية الإقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور نبيل شلبي الخبير الدولي في ريادة الأعمال ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بيت رواد الأعمال العرب، بالإضافة إلى المهندس ماجد حربي، مدير عام شركة Edventures، وبتنفيذ وإشراف الدكتورة أفنان بركات، مديرة نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

و شاركت 12 جامعة من إقليم القناة، إضافة إلى مدرسة التكنولوجيا ومدرسة ستيم، بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع تنمية المجتمع وخدمة البيئة، و بتنظيم مشترك من طلاب "رالي" بجامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الأهلية، واتحاد طلاب جامعة قناة السويس.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور محمد سعد زغلول عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التزام جامعة قناة السويس بتشجيع الابتكار والمبادرة بين الشباب، حيث تُعد ريادة الأعمال ركيزة أساسية للتنمية المستدامة و الأزدهار الاقتصادي.

وأوضح " سعد " أن هذا الحدث يمثل فرصة لتبادل الأفكار حول ريادة الأعمال، التي تعد رؤيةً وطموحًا لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس، خصوصًا وأن ريادة الأعمال تشكل محورا رئيسيا في رؤية مصر 2030 لإقتصاد تنافسي يعزز فرص العمل ويحفز الابتكار.

وأكد على أهمية تطوير الجامعات المصرية، مثل جامعة قناة السويس، لبرامج تعليمية تُعزز ثقافة الريادة، لدعم جيل من رواد الأعمال القادرين على مواجهة التحديات.

لافتاً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجههم، ويتضمن برنامج المؤتمر محاضرات وورش عمل يقودها خبراء في ريادة الأعمال، تركز على استراتيجيات بدء المشاريع وأهمية الابتكار لتحقيق النجاح.

وفي نهاية كلمته ، وجه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الشكر لمن ساهم في تنظيم هذا الحدث، مشيرا إلى المتحدثين الذين سيشاركون تجاربهم مع الحضور، متمنياً أن تكون المناقشات مثمرة وأن تسهم الأفكار المطروحة في تعزيز روح الريادة داخل المجتمع.

من جانبه، عبّر المهندس مصطفى أبو حديد عن سعادته بتواجده في جامعة قناة السويس، التي وصفها بأنها "قلعة تعليمية رائدة في مصر".

وأعرب عن رغبته في توجيه رسالة إلى الشباب الحاضرين، مؤكداً أن النجاح يتطلب جهداً و إصرارا، كما أشاد بدور الجامعة في نشر الوعي بأهمية العمل الحر.

بدورها، تحدثت الدكتورة أفنان بركات عن أهمية هذا الحدث والقيمة الكبيرة التي سيحققها للمشاركين.

وأشارت إلى ما تقدمه الجامعة من خدمات في مجال ريادة الأعمال من خلال مسارات متعددة، تشمل الطلاب والباحثين وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيداً بالتعاون و المتناغم بين جميع قطاعات الجامعة من أجل إنجاح برامج ريادة الأعمال داخلها.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات المختلفة المتعلقة بريادة الأعمال والشركات الناشئة للعام الدراسي 2023-2024، ومنها مسابقة "أولمبياد الشركات الناشئة"، و"الدوري المصري لريادة الأعمال"، و"رالي مصر لريادة الأعمال"، و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية"، بالإضافة إلى تكريم الفرق المحتضنة من شركة Edventures التابعة لمجموعة نهضة مصر.

وشهدت الفعاليات عقد العديد من الجلسات و ورش العمل المتنوعة من بينها الجلسة الأولى بقاعة المؤتمرات الكبرى بعنوان " الاستثمار في مصر " شارك فيها الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة والمهندس مصطفى أبو حديد و المهندس ماجد حربي و المهندس أيمن صالح رئيس المنطقة المركزية للاستثمار بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و الأستاذ محمود حجاب استشاري تطوير اعمال و قدمها الدكتور مصطفى أبو السعود رئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس

أعقبها جلسة بعنوان " ريادة الأعمال في عصر التقنيات البازغة" والتي حاضر فيها الدكتور نبيل شلبي الخبير الدولي في ريادة الأعمال و مؤسس و رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات بيت رواد الأعمال العرب

كما عقدت سلسلة من ورش العمل داخل كليات الجامعة حاضر فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

