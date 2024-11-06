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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتكليف هاني الجيلاني مديرًا لإدارة طما التعليمية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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أصدر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتكليف هاني محفوظ محمود حسن، وشهرته، هاني الجيلاني، رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة طما التعليمية، لتولي منصب مدير إدارة طما التعليمية، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز العمل الإداري والارتقاء بالعملية التعليمية بمركز طما.

ويأتي هذا التكليف في إطار حرص المحافظة على اختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال التعليم الذي يعد ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

ويتميز الجيلاني، بخبرته الواسعة في مجال التعليم والإدارة، حيث أثبت كفاءة عالية في عمله كرئيس لقسم الاتصال السياسي بإدارة طما التعليمية، كما يتمتع بعلاقات واسعة مع مختلف فئات المجتمع، مما يساهم في تسهيل عملية التواصل والتعاون بين الإدارة والمواطنين.

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