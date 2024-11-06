لأول مرة.. محافظ الفيوم يشهد التصويت الإلكتروني في انتخابات الاتحادات الطلابية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم عمليات التصويت الإليكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية "عام ـ فني"، على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي 2024/2025، والتى أجريت فعالياتها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، كأول تجربة من نوعها على مستوى محافظات الجمهوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني، وعبدالنبي مصطفى كمال موجه عام التربية الاجتماعية، وأميرة محمد مسئول الاتحادات الطلابية، وأشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني بالمحافظة، وحسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وعددٍ من مسئولي العملية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بالمشاركة في فاعليات إجراء عمليات تصويت الطلاب إليكترونياً، لانتخاب اتحاد طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية على مستوى المحافظة، تماشياً مع توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي، وأجرى المحافظ، حواراً مع الطلاب حول المواد الدراسية ورؤيتهم لبرنامج الاتحادات الطلابية، مشيراً إلى أهمية المشاركة بالأنشطة الطلابية جنباً إلى جنب مع دراستهم، والحرص الشديد على التحصيل العلمي والدراسي، مؤكداً أن التحول الرقمي والتكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل أصبح متطلباً أساسياً فى ممارسات حياتنا اليومية، وجزءاً من اندماجنا بالعالم الخارجي، كما تحولت التكنولوجيا إلى مسار عمل بكبرى الشركات العالمية.

وأشار المحافظ، إلى أن تجربة الانتخابات الإليكترونية - وإن كانت بسيطة- إلا أنها تعد نواة لفكرة أكبر في ظل التحول العالمي للتكنولوجيا، مثمناً جهود كافة العاملين بمديرية التربية والتعليم، وإداراتها المختلفة على مستوى المحافظة، لما يبذلونه من جهد للارتقاء بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، لافتاً إلى انتشار المدارس المجهزة بالتكنولوجيا بكافة ربوع المحافظة، ولم تقتصر عمليات التطوير ورفع الكفاءة على مدارس المدن والمراكز وحدها، بل امتدت لتشمل المدارس بالقرى والنجوع.

ووجه أبناءه الطلاب، بضرورة الاستفادة بكل الفرص المتاحة، وبذل المزيد من الجهد، والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي والدراسي، والتحلي بالخلق القويم والقيم الطيبة، مؤكداً أن من يحرك العالم هم المتميزون فى مختلف المجالات، خاصة مجال العلم والتكنولوجيا، مشيراً أن قيمة الشعرب تقاس بما تمتلكه من كفاءات علمية متميزة، مختتماً حديثه مع الطلاب بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالأمن والاستقرار.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجراء عمليات التصويت إليكترونياً لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية "عام ـ فني" بمحافظة الفيوم، للعام الدراسي 2024/2025، تعد المرة الأولى على مستوى الجمهورية التى تجرى فيها الانتخبات إليكترونياً، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يسهم فى دقة النتائج وسرعة إعلانها، والبعد عن النمطية واستخدام البطاقات الورقية في التصويت.

ولفت وكيل الوزارة، الى أن انتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الثانوية والإعدادية، تم إجراؤها إليكترونياً ـ بشكل تجريبي - العام الماضي على مستوى الإدارات التعليمية، فقط لكل إدارة على حده، ولكن هذا العام يتم تطبيقها على مستوى الإدارات التعليمية بالمديرية، مشيراً أن الوزارة مهتمة بهذا الشأن وتنتظر نتائجه، بهدف تعميم التصويت الإليكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفاً أن البرنامج الإليكتروني الذى تجرى الانتخابات من خلاله، قام بتصميمه مسئولو مركز المعلومات بالمديرية، بالتنسيق مع توجيه التربية الاجتماعية.

وأوضح أن انتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الثانوية "عام ـ فني" والإعدادية بالفيوم، يشارك بها هذا العام عدد 14 طالباً وطالبةً لكل مرحلة من المرحلتين، بواقع أمين وأمين مساعد بكل إدارة تعليمية بالمرحلتين، لاختيار أمين وأمين مساعد لكل مرحلة على مستوى المحافظة، وعدد 5 مقرري لجان "علمي، واجتماعي، ورياضي، وثقافي، وفني"، ويتم تشكيل المكتب التنفيذي بالمحافظة لكل مرحلة بالطلاب والطالبات المنتخبين، كما سيتم مشاركة أعضاء المجلسين، بمجلسي الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، اللذين سيتم التصويت فيما بينهما لاختيار الأمين والأمين المساعد، ومقرري اللجان، وأعضاء المجلس على مستوى الجمهورية للمرحلتين.

الجدير بالذكر، أن التصويت الإليكتروني لانتخاب اتحاد طلاب المرحلة الثانوية "عام ـ فني" على مستوى محافظة الفيوم لعام 2024/2025، أسفر عن اختيار الطالب محمود أيمن محمد، بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، أميناً عاماً لاتحاد طلاب المحافظة للمرحلة الثانوية، والطالبة يسرا أسامة رشاد، بمدرسة لطفى سليمان الثانوية بنات، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، أميناً مساعداً، والطالب محمد هاني حسن، بمدرسة المستقبل التجريبية المتميزة للغات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، مقرراً للجنة العلمية، والطالبة سلمى محمد شعبان، بمدرسة أبشواي الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة أبشواي التعليمية، مقرراً للجنة الاجتماعية، والطالبة ميادة سعيد صبحي، بمدرسة خدمات دمو للشئون الفندقية والخدمات السياحية، التابعة لإدارة شرق الفيوم، مقرراً للجنة الثقافية، والطالبة شروق عبدالراضي عبدالله، بمدرسة منشاة الجمال الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة طامية التعليمية، مقرراً للجنة الفنية، والطالب محمد محمود عبد الحفيظ، بمدرسة أبوكساه الصناعية بنين، التابعة لإدارة أبشواي التعليمية، مقرراً للجنة الرياضية.

كما أسفرت عمليات التصويت بالمرحلة الإعدادية بالفيوم، عن اختيار الطالب عبد الله عادل عبدالله، بمدرسة المرحوم المهندس فتحى الهاين الإعدادية، التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، أميناً عاماً للمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة، والطالبة سما وحيد صابر، بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، أميناً مساعداً، والطالب عز الدين محمد جابر، بمدرسة منية الحيط الإعدادية بنين، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، مقرراً للجنة العلمية، والطالبة رغد على يوسف، بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد أحمد، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، مقرراً للجنة الاجتماعية، والطالب معاذ أيمن محمود، بمدرسة مطرطارس الإعدادية بنين، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، مقرراً للجنة الثقافية، والطالبة سلمى محمد إمام، بمدرسة حافظ عبدالعزيز الإعدادية، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، مقرراً للجنة الفنية، والطالب حمزة مصطفى محمد، بمدرسة المستقبل التجريبية المتميزة للغات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، مقرراً للجنة الرياضية.

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