ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط 193 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر "غير مرخص") كائن بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.. وبحوزته أكثر من (172 آلف عبوة سجائر مجهولة المصدر) .. وكذا ضبط (شخصان مسئولان عن مخزن لتجارة السجائر "غير مرخص" ) كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية..  وبحوزتهما (21 آلف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً – 1,7 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى) قاموا بتجميعها بقصد حجبها عن التداول للتلاعب بأسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الداخلية تضبط 193 ألف عبوة سجائر متنوعة مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وزارة الداخلية