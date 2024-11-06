الداخلية تضبط 193 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر "غير مرخص") كائن بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.. وبحوزته أكثر من (172 آلف عبوة سجائر مجهولة المصدر) .. وكذا ضبط (شخصان مسئولان عن مخزن لتجارة السجائر "غير مرخص" ) كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.. وبحوزتهما (21 آلف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً – 1,7 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى) قاموا بتجميعها بقصد حجبها عن التداول للتلاعب بأسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

