رابطة الأندية: هدف حسين الشحات الأفضل في الأسبوع الأول بالدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز هدف حسين الشحات، لاعب الأهلي في استفتاء أفضل هدف في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز هدف حسين الشحات الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى بجائزة أفضل هدف بعد منافسة قوية.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة فيديو لهدف حسين الشحات وعلقت عليه قائلةً: "بتصويت الجماهير.. حسين الشحات صاحب أفضل هدف في الجولة الأولى".

وسجل حسين الشحات هدفين في فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.