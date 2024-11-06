وكيل تعليم الفيوم يلتقي مع 100 مدير مدرسة متميزة 

اجتمع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، يلتقي مع 100 مدير مدرسة متميزة بجميع الإدارات التعليمية، على مستوى المحافظة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة، ضرورة المتابعة الفنية اليومية المستمرة لمدير المدرسة للفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وجميع العاملين بالمدرسة، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب.

وأشار إلى إطلاق مبادرة القيم التربوية على مستوى المحافظة، من خلال نشر قيم العدالة والصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والسماح بالمدارس من خلال الإذاعة المدرسية يومياً، وكذلك عرض القيم التربوية على الفصول الدراسية وتبادل القيم كل أسبوع، من أجل نشر الأخلاق الحميدة داخل المجتمع المدرسي.

خلال فعاليات اللقاء، استمع وكيل الوزارة، إلى عدد من المقترحات والتوصيات من السادة مديري المدارس، وتم مناقشة جميع المقترحات، ودراسة قابليتها للتنفيذ بالمدارس.

كما استمع إلى مقترح مديري المدارس بشأن تفعيل خطة التحسين والبرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف بالمدارس، وكذلك كيفية تنفيذ خطة إخلاء للمدرسة بشكل جيد، ومقترح الفيديوهات التعليمية لجميع المناهج الدراسية وإتاحة المادة العلمية للطلاب ، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنه للطلاب، كما اقترح وكيل الوزارة، ضرورة تنظيم برنامج تدريبي شامل لجميع المعلمين بالحصة على مستوى المحافظة.

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