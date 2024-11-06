العربية للتصنيع يفتتح معرض شركة مصر للغزل والنسيج "المحلة الكبرى" للعاملين بمصانع وشركات الهيئة

افتتح اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، معرض شركة مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبري ) للعاملين بمصانع وشركات الهيئة بمنطقة مصر الجديدة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية التي تساهم في تخفيف الأعباء علي أسر العاملين بالدولة

و أوضحت "العربية للتصنيع" في بيان له اليوم، أن اللواء عبد اللطيف تفقد التجهيزات النهائية لمعرض شركة النساجون الشرقيون المقرر افتتاحه قريبا، وذلك بحضور كل من دكتورة "رشا عمر" مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون تطوير المشروعات، دكتور " أحمد شاكر"رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، و المهندس "أحمد بدر " رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبري ).



يأتي هذا في اطار استكمال تقديم وتيسير كافة الخدمات الإجتماعية للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع , والتي بدأت بافتتاح عدد (2) مخبزا , وايضا عدد (3) منفذا لبيع المنتجات المتنوعة للعاملين بمصانع وشركات الهيئة في منطقة مصر الجديدة , وكذلك بمنطقة حلوان .



و أوضحت الهيئة أنه خلال الإفتتاح تم الاستماع رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، لشرح تفصيلي عن المنتجات المتنوعة المقدمة ومنها الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة، مؤكدا أهمية الإهتمام بالجودة العالية وبأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي , لافتا أننا نستهدف تقديم خدمات مميزة للعاملين وليس الهدف الربح .



كما حرص على توجيه الشكر والتقدير للمهندس "محمد شيمي" وزير قطاع الأعمال العام, علي التعاون الجاد والمستمر مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات متعددة , مشيدا بالدور الصناعي الهام لشركة مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبري ), لافتا أنها تمثل العراقة والتطوير عبر تاريخ الصناعة في مصر .

وأشار أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالخدمات المقدمة لكافة العاملين بالهيئة العربية للتصنيع, والمساهمة في تقليل الأعباء المالية علي أسر العاملين بالهيئة في اطار المسئولية الإجتماعية للهيئة ,مؤكدا علي تقديم كافة السلع الأساسية الهامة لكافة اسر العاملين بالهيئة العربية للتصنيع ,بجودة عالية وأسعار مناسبة , وبالتقسيط بدون فوائد.

وفي سياق متصل ,أصدر اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " , توجيهاته بسرعة البدء في دراسة تنفيذ معرضا لبيع منتجات شركة مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبري) بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع بمنطقة حلوان