قومي المرأة بأسوان يطلق حملة طرق الأبواب للتوعية المجتمعية

في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية “ بداية جديدة لبناء الإنسان “ ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، انطلقت اليوم فعاليات حملة ”طرق الأبواب” بمختلف قرى و نجوع محافظة أسوان للتوعية و التعريف بالمبادرة الرئاسية وأهدافها الرائدة، والتى تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين فى كافة المجالات كالتعليم والصحة، بجانب تحقيق رؤية مصر فى إستمرارية الإستفادة من جميع الخدمات المطورة التى تقدمها الدولة وغيرها من الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكثيف الرسائل التي تساهم فى خلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار وتحقيق الإستفادة من آليات وأساليب التكنولوجيا الحديثة.

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، إن فعاليات الحملة شملت تنفيذ 2500 زيارة ميدانية استهدفت توعية عدد 10 آلاف و 621 سيدة ورجل وطفل داخل 30 قرية ونجع بمراكز أسوان وكوم أمبو وإدفو .

وأشارت إلى أنه سبق ذلك تنظيم دورة تدريبية لتأهيل وتنمية مهارات رئدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية وجميع المشاركين لضمان إنجاح فعاليات الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة .

استعراض أنشطة وجهود المجلس

و أوضحت أن فرع المجلس القومى للمرأة إستقبل السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتم إستعراض أنشطة وجهود المجلس وبحث مدى إمكانية التعاون المشترك لتكثيف الجهود ورفع الوعى لدى الأسر الأسوانية بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة أسبابها وكيفية مواجهتها والتغلب عليها بالشكل المطلوب.

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