انخفاض أسعار الذهب في مصر عقب فوز ترامب بفترة رئاسية جديدة

انخفض سعر الذهب في مصر في ظل تأثره بالتذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي بعد إعلان فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة للولايات المتحدة، حيث خسر الذهب في مصر قرابة 35 جنيهًا من 3850 إلى 3815 جنيها بنسبة هبوط 0.9% وسط تذبذب في حركة الذهب.

وتعود التوترات الحالية في السوق العالمي إلى تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية عمل على زيادة الضغوط على أسعار الذهب المحلي، بالإضافة إلى عدم انتظام عملية تسعير الذهب في الصاغة.

وبدأت المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بالتزامن مع زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي لمصر، وهو ما نتج عنه عدم يقين في الأسواق بشأن مستقبل سعر الصرف وسط اشاعات بإمكانية تغير سعر الصرف مجددا، وهو الأمر الذي تسبب في توقف بعض تجار الذهب عن إعلان الأسعار، وفق جولد بيليون.



وطالب مصر من صندوق النقد الدولي إطالة مدة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط عن المواطنين، فيما تترقب الأسواق مدى استجابة الصندوق لهذه المطالبات.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كان التصنيف عند B -، لتشير أن الدعم الذي تلقته مصر من من صفقة رأس الحكمة وتزايد تحويلات العاملين في الخارج مع تمويلات المؤسسات المالية الدولية عمل على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي وتحسين السياسة المالية.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيف القيود الخاصة بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الغير أساسية، وذلك وفقا لتوافر العملة الأجنبية لدى كل بنك الأمر الذي يزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وقد يكون ارتفاع سعر الصرف يوم أمس ناتج عن تزايد الطلب على الدولار بعد قرار البنك المركزي.

توقعات أسعار الذهب

شهد الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم مع استمرار التذبذب بسبب الإعلان عن فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة ثانية للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مستويات الدولار ليؤثر بشكل سلبي على أداء الذهب.

ويشهد سعر الذهب المحلي تذبذب وسط التوترات الحالية في السعر العالمي بسبب تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى توقف الصاغة يوم أمس عن إعلان أسعار للذهب تحسبا لتغيرات السعر العالمي والمخاوف بامكانية حدوث تغيرات في سعر صرف الدولار في البنوك تزامنا مع مراجعة صندوق النقد الدولي.

وانخفض سعر الذهب العالمي ليسجل أدنى مستوى عند 2701 دولار للأونصة ويلامس الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة قبل أن يرتد السعر لأعلى ويقلص خسائره، لتنحصر التداولات حاليا بين مستويات 2750 – 2720 دولار للأونصة، والخروج من هذه المنطقة سيحدد الاتجاه القادم للذهب على المدى اللحظي.

وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن طلبات الشراء في سوق الذهب بمصر تراجعت بعد ارتفاع سعر الذهب فوق 3850 جنيها، حيث يرى بعض التجار أن السعر كان مبالغ فيه للغاية خاصة أن سعر دولار الصاغة وصل إلي 48.85 جنيها بأعلى من سعر البنك بخلاف ما حدث في السوق خلال الأيام الماضية حيث كان هناك تقارب بين سعر دولار البنك وسعر دولار الصاغة.