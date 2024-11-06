وكيل أوقاف الفيوم: المساجد أصبحت مركزا لبناء الوعي الرشيد

عقد الدكتور محمود الشيمي ، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء ،اجتماعا بالأئمة بإدارة مركز جنوب بالفيوم، بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبحضور الشيخ سعيد مصطفى، مدير الإدارة.



خلال الاجتماع أكد الدكتور محمود الشيمي أن المساجد أصبحت مركزا لبناء الوعي الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير،وأن التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد بأوقاف الفيوم سوف تتضاعف بإذن الله،مؤكدًا أن مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين،وتبصير المجتمع بقضاياه،ولاسيما بين النشء والسيدات.

وأوضح أن المديرية ستبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ، وأنها ستعمل بأقصى ما تملك على أن تكون هذه الأيام أيام استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة بإذن الله تعالى.

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