رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية على وجود مرونة في سعر الصرف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي قمنا بها، والتي يأتي أهمها وجود مرونة حقيقية في سعر الصرف، وأن هناك قدرة على استقرار هذا السوق.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن مديرة الصندوق أكدت على كل ذلك بالواقع العملي بأنه لا توجد أي طلبات متأخرة أو موجودة في البنوك ولا يمكننا تدبير العملة لها، موضحًا أن هناك معايير كاملة لتطمئن أي خبير بأن هناك سعر صرف مرن وكلها متحققة.

وأكد: "لا يوجد أي شيء يدعو للقول بأن الدولة المصرية تقيد سعر الصرف"، موضحًا أن الشئ الأخر المهم هو النمو الاقتصادي وكيف نضمن تحقيق نمو اقتصادي أكبر وأسرع وبنسب أعلى وفي نفس التوقيت لا يحدث تأثير على موضوع التضخم.