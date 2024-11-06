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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الانتخابات الأمريكية 2024| كذب المنجمون.. ليلى عبد اللطيف توقعت فوز هاريس

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف
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أثارت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف جدلًا كبيرًا بعد توقعها بفوز نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعبد اللطيف تتمتع بمتابعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولها سجل في التنبؤات السياسية، صرحت بأن هاريس ستكون أول امرأة تفوز برئاسة الولايات المتحدة وتخلف الرئيس الحالي، ومع ذلك، جاءت نتائج الانتخابات على عكس توقعاتها، حيث حقق ترامب الفوز وأعاد نفسه إلى منصب الرئاسة.

لينك الفيديو:

التوقعات التي أدلت بها عبد اللطيف حول فوز هاريس لم تكن الأولى في مسيرتها، حيث اشتهرت سابقاً بتنبؤاتها السياسية والاقتصادية التي تتعلق بأحداث العالم الكبرى. ومع ذلك، تسببت نتيجة الانتخابات الأمريكية الأخيرة في موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعض المتابعين عن استغرابهم من النتيجة غير المتوقعة، في حين أبدى آخرون تفهمهم لصعوبة دقة التوقعات السياسية.

 

 

تعد هذه الحادثة من أبرز التحديات التي تواجه الفلكيين عند تقديم توقعات لأحداث كبرى مثل الانتخابات، حيث تبقى النتائج في النهاية معتمدة على إرادة الشعب الأمريكي والتطورات السياسية على الأرض.

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