مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن لجنة تحكيم مسابقة ذوي الهمم

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ذوي الهمم خلال الدورة الثانية من المهرجان «دورة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي»، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي، بأكاديمية الفنون.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة ذوي الهمم، كلا من: الفنان والكاتب جمال عبد الناصر، الدكتور شوكت المصري، الفنانة وفاء الحكيم، الدكتور على الجنفدى، الإعلامي عبد الحميد السيد.

تعد تصفيات مسابقة ذوي الهمم أحد المسارات الهامة ضمن فعاليات الدورة الجديدة، أقيمت يوم 16 أكتوبر الحالي، لاختيار أفضل العروض للمنافسة ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان، وتكونت لجنة مشاهدة عروض ذوي الهمم، من : د. داليا همام، د. أميرة الشوادفي، د.على الجنفدى، ومهندسة الديكور نهاد السيد.

يشار أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.