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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في زيارة ميدانية لمدارس أسوان

رئيس اللجنة الوطنية
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
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كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بمرافقة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، أثناء زيارتها الميدانية لعدد من مدارس التعليم الفنى شعبتى التجارى و الصناعى ، وذلك بحضور كل منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان ، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى ، والدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية .

استعراض سلسلة الدورات التدريبية التى يتم تنفيذها للطالبات

وشملت الزيارة تفقد مدرستى الفنية التجارية بنات نظام الخمس سنوات ، والشهيد محمد محسن شعيب الثانوية الصناعية بنات ، حيث تم عرض للمنتجات التى قامت بهن الطالبات وبعض الأعمال الفنية والإبداعية على اللوحات ، وكذلك مشاريع الجداريات وأعمال السكرتارية المكتبية ، فضلاً عن استعراض سلسلة الدورات التدريبية التى يتم تنفيذها للطالبات فى مجالات الأعمال اليدوية مثل ( الخرز والملابس الجاهزة والجلود و الكروشيه و التريكو وغيرها ) وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلى .

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