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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوانكي: سعيد بفوز طائرة الزمالك على هليوبوليس رغم حالة الإحلال والتجديد

كارلوس شوانكي
كارلوس شوانكي
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أبدى البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، سعادته بفوز الأبيض على هليوبوليس بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ببطولة الدوري العام.

وقال المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك:" الفريق في مرحلة إحلال وتجديد بالتعاقد مع جهاز فني جديد ولاعبين جدد، ونحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم وزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "الفرق المصرية مجهولة بالنسبة لي، وأحاول تكوين أكبر قدر من المعلومات عنها خلال الأدوار التمهيدية، مما يساهم في ظهور الفريق بمستويات أفضل خلال الفترة المقبلة".

وواصل:" أثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين للظهور بمستوى أفضل خلال اللقاءات المقبلة في بطولة الدوري، وسعيد بتحقيق الانتصار في أول مباراتين أمام بتروجت وهليوبوليس".

وأكمل:" الروسي ديميتري لاعب رائع، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية، وهو قادم من دوري قوي، وتألقه مع الزمالك أمر طبيعي في ظل الخبرات التي يمتلكها".

واختتم: "خوض اللقاء القادم على ملعبنا سيمنحنا أفضلية كبيرة، ووجود الجماهير سيزيد من حماس اللاعبين ويجعلهم يقدمون أفضل أداء لهم".

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