رئيس الوزراء: مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مستمر لمدة أسبوعين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين عندما تم بدء البرنامج الجديد، وهو ما تم في أوضاع مختلفة عن الأوضاع التي نعيشها حاليًا.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع المختلفة التي نمر بها هي ما دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بمراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت وهو ما كان عليه تركيز شديد خلال زيارة مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عندما تشرفنا بلقاء الرئيس السيسي والمؤتمر الصحفي.

وتابع، أن النقاش الرئيسي مع كريستالينا جورجييفا، مدير صندوق النقد الدولي، أن مصر كدولة لن تأخذ أي قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين وكان هناك تفهم كامل من الصندوق على هذا الأمر، ولجنة المراجعة بدأت عملها بالأمس ومستمرة لمدة أسبوعين.