أوقاف الفيوم توزبع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع التضامن

قام الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، اليوم الأربعاء، بتوزيع 2 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والمحافظة،وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتورأسامة السيد الأزهري، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف ،وفي مقدمتها محور بناء الإنسان، وأيضًا المشاركة في دعم المبادرة الرئاسية: «بداية جديد لبناء الإنسان»،التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والتي تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري، صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتهدف المبادرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

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