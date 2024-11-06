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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 31 محضرا تموينيا بمدن ومراكز كفرالشيخ

خلال حملة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات التموينية
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جهود الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، في الحملات التموينية على المخابز، والمطاعم، والكافتيريات، ومحلات بيع المواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، وإدارة الصحة، وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر متنوعة للمخالفات التموينية التي تم ضبطها بمركز الرياض، تضمنت «محضرين نقص وزن، ومحضر عدم نظافة»، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

كما أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة بمركز قلين تضمنت «4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر نقص وزن، و3 محاضر عدم نظافة»، وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

بحانب تحرير 10 محاضر متنوعة بمركز الحامول تضمنت «4 محاضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضرين عدم نظافة، ومحضر عدم الإعلان، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

تحرير 10 محاضر متنوعة بمركز دسوق تضمنت «4 نقص وزن، و3 عدم مواصفات، ومحضرين عدم نظافة، ومحضر عدم إعلان»، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

قال محافظ كفرالشيخ، أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز، وتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية، ضمن منظومة الدعم مع الأخذ في الاعتبار جودة المنتجات المقدمة للمواطن، هو المعيار الأساسي، مؤكدًا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات من خلال الخط الساخن 114 للتعامل الحازم حيالها.

ووجه بفحص جميع طلبات المواطنين، والتواصل المستمر معهم، وحل كافة مشكلاتهم في مكانهم، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع أنحاء المحافظة، فيما أعرب أهالي محافظ كفرالشيخ، عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة، واهتمامها ببحث مطالبهم، والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ كفرالشيخ مديرية التموين ومباحث التموين حملات تموينية على مخابز ومحال كفرالشيخ تموين كفرالشيخ يشن حملات على مدن ومراكز المحافظة