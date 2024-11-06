رئيس جامعة أسيوط يُجري جولة تفقدية داخل عدد من القطاعات والوحدات بالمبنى الإداري

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء ٦ من نوفمبر؛ عدداً من القطاعات، والوحدات، بالمبنى الإداري بالجامعة؛ وذلك لمتابعة مستوى العمل الإداري، ومدى انضباط العاملين، والوقوف على كافة المستجدات المَعنية؛ بسرعة إنجاز المهام، داخل الإدارات المختلفة؛ لتقديم أفضل الخدمات على النحو الأمثل، وتحسين الأداء العام.

وصاحب رئيس الجامعة في جولته؛ الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتورة بثينة الفاتح امين عام الجامعة المساعد، ولفيف من مديري الإدارات، والعاملين بالجهاز الإداري، بالمبنى الإداري بالجامعة.

واستهل الدكتور المنشاوي جولته؛ بتفقُّد عدد من الوحدات التابعة للإدارة العامة لرعاية الطلاب، وهي: وحدة الطلاب الخريجين، ووحدة تكنولوجيا المعلومات (IT)، ووحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي، وذلك بحضور إيهاب كامل مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، ولولا عطا مدير وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي، ولفيف من العاملين داخل هذه الوحدات.

واستمع الدكتور المنشاوي؛ إلى سبل تَعامُل هذه الوحدات مع الطلاب، والخريجين، ودورهم المهم في التواصل مع أبناء الجامعة؛ للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها، وترعاها الجامعة، مُتابعاً في ذلك كيفية النشر الدوري لأخبار هذه الأنشطة، عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأهم إجراءات التطوير التي تم تنفيذها على الموقع خلال الفترة السابقة؛ من تحديثات لقواعد البيانات، وإضافة رابط للدليل الطلابي، وطرق التسجيل في الأنشطة، والرد على استفسارات، ومُقترحات الطلاب.

كما تفقد رئيس جامعة أسيوط؛ عدداً من المكاتب، والوحدات؛ التابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، ومنها: إدارة الوافدين، وأمانة مجلس شئون التعليم والطلاب، وغُرف مديري الإدارات، والعاملين التابعة للقطاع، وذلك بحضور محمد خضير مدير عام شئون التعليم والطلاب، وعدد من المديرين، والعاملين، مشيداً؛ بأداء العاملين داخل القطاع؛ في تسهيل الإجراءات علي الطلاب، ومُوجهاً بإثابة المميزين، والمُجتهدين منهم، علي تفانيهم، وإخلاصهم في العمل.

كما التقى الدكتور المنشاوي، خلال تفقده لقطاع شئون التعليم والطلاب؛ بعدد من الطلاب الوافدين، مُستمعاً إلى التحديات، والمعوقات التي تقف أمامهم خلال دراستهم، مُوجهاً بمجموعة من الإجراءات الإضافية؛ لتحسين الخدمة في إطار رفع الجودة المستمر، وتسهيل الإجراءات المطلوبة؛ بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلي للجامعات، وتحصيل الرسوم الدراسية منهم مُقسّمة علي جزئين؛ حرصاً من الجامعة على تخفيف الأعباء المادية عليهم، وتقديم كافة سبل والرعاية الممكنة لهم.

وتابع رئيس جامعة أسيوط، جولته؛ بتفقُّد إدارتيّ؛ الاستحقاقات، والتسويات؛ التابعتين للإدارة العامة للموارد البشرية، بحضور عدد من مديري الإدارات، والعاملين؛ حيث ناقش الدكتور المنشاوي مع العاملين؛ المُقترح الخاص بتنفيذ خزانات حائطية (دواليب)؛ لحفظ الأوراق، والملفات الأرشيفية التي يقوم عليها عمل هذه الإدارات، ومُطالباً بمواكبة خطوات الجامعة؛ للتحول إلى جامعة ذكية متطورة، ورقمنة العملية التعليمية بمراحلها المختلفة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير التعليم؛ وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتفقد الدكتور المنشاوي، في ختام جولته؛ عدداً من الوحدات الأخرى، ومنها: وحدة البحث والتطوير، ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، ووحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، موجهاً باستمرار تطوير مستوى الأداء؛ لتحقيق الإنجاز في العمل، والكفاءة في التنفيذ، وتقديم كل الدعم لكافة أفراد المجتمع الجامعي؛ بما يحقق أفضل مناخ لبيئة العمل، ويخلق دافعاً للمزيد من التطور في منظومة العمل الإداري.