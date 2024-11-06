اعترافات المتهمين بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أدلى المتهمان بالاتجار فى المواد المخدرة باعترافات تفصيلية، حول الواقعة، أمام جهات التحقيقات.

واعترف المتهمان بالاتجار فى مخدر الآيس بسبب مرورهم بضائقة مالية، كما كشفوا عن سر تواجد مبلغ مالى بحوزتهم لحظة القبض عليهم، مشيرين إلى أنه من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وقررت النيابة العامة إرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها.

كانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة مفادها قيام عاطلين بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.

وتبين أن المتهمين عاطلين اعتادا ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، و بإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات القسم فى ضبطهما و بحووزتهما كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى.

وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة و باشرت النيابة التحقيقات.