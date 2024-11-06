جامعة أسيوط: فتح باب التقديم الإلكتروني لـ29 وحدة سكنية شاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ فتح باب التقديم الإلكتروني؛ لعدد 29 وحدة سكنية شاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي، وذلك فى إطار حرص الجامعة على؛ الاستمرار فى تطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية، والإنشائية لمساكن أعضاء هيئة التدريس؛ على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة لروادها.

جاء ذلك، خلال انعقاد مجلس إدارة الإسكان الإداري بجامعة أسيوط؛ بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع؛ لمناقشة رفع كفاءة المساكن؛ داخل الحرم الجامعي، وتحديث واجهات الوحدات السكنية، وتطوير مداخلها، ورصفها، وإضاءتها، وزيادة المساحات الخضراء بالمساكن.

حضر الاجتماع؛ الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق، والمستشار القانونى لرئيس الجامعة، والدكتور سامح عبدالسلام مصطفى المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور عبد الوهاب محمد علي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأحمد شوقي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والمهندس محمد ثابت مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، ومصطفى جابر مدير عام الإدارة العامة للاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس، وهشام صفوت مدير إدارة مساكن أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن المتقدم للانتفاع بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لابد أن يخضع لعدد من الشروط من بينها: أن يكون من السادة أعضاء هيئة التدريس العاملين، أو المتفرغين بجامعة أسيوط، وأن يكون على رأس العمل بالجامعة أثناء الإعلان عن هذه الوحدات، ولا يحق للمنتفع المعار، و المنتدب انتداباً كلياً فى التقدم للإعلان أثناء فترة الإعارة، أو الندب لشغل أى من هذه الوحدات المعلن عنها، ولا يحق الجمع بين وحدة من وحدات السكن الإداري، وأى استراحة أخرى داخل محافظة أسيوط، ولا تخضع وحدات السكن الإداري للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، منوهاً أن هذه الشروط طبقاً لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم (351) لسنة 2021، واللائحة الموحدة للإسكان الإداري المعتمدة من مجلس الجامعة فى جلسته رقم (758) والمنعقد فى 23 من سبتمبر 2024.

جدير بالذكر، أن التقديم مستمر حتى 19 من نوفمبر 2024، عبر الرابط التالى:

http://195.246.49.218/Home_applicant/