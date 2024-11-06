وقف حرب غزة أبرزها.. رسائل السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس إستونيا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره ألار كاريس رئيس إستونيا .

وقال السيسي: أجريت اليوم مع الرئيس الإستوني مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ألار كاريس رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالي:

- توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين فضلاً عن رغبتنا في تعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

- استشراف فرص التعاون لاسيما في قطاعات الطاقة والتعدين والتعليم والصناعات الغذائية أسوة بالتعاون المتنامى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى الذى تحظى فيه إستونيا بخبرات متميزة

- تعزيز التعاون مع إستونيا في التدريب الفنى والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى

- تعزيز التعاون الثلاثى فى إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف

- أهمية التوصل إلى الوقف الفورى لإطلاق النار بغزة ولبنان ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية

- أهمية إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط

- أهمية تبادل الخبرات مع إستونيا فى مكافحة الإرهاب وتهريب المهاجرين غير الشرعيين

- ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات ليبيا وسوريا والسودان واليمن والروسية الأوكرانية