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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع صرف الرديسية بأسوان قبل البدء التشغيلي مارس المقبل

مشروع صرف صحى الرديسية
مشروع صرف صحى الرديسية قبلى بادفو
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عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى الجهات المختصة بحضور النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ عن مركز إدفو ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، وذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعقب قيام محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمشروع صرف صحى الرديسية قبلى بطاقة (8 /12) ألف م3/ يوم ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 310 ملايين جنيه .

وقد شدد الدكتور إسماعيل كمال على الشركة المنفذة بالإلتزام بالبرنامج الزمنى لنهو هذا المشروع الذى يعتبر من المشاكل المتراكمة ، ومتوقف الإنتهاء منه منذ عام 2008 ، بحيث يتم بدء التشغيل التجريبى فى بداية شهر مارس القادم ، على أن يتم بالتوازى إستلام الشبكات والخطوط ورصد أى ملاحظات بالمشروع من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التدخل والتعامل معها .

المشروع الذى سيستفاد منه أكثر من 20 ألف مواطن بمدينة الرديسية:

 

مشدداً على أنه سيتم متابعة أعمال التنفيذ بشكل أسبوعى بواسطة المتابعة الميدانية ، ويتم عرض الموقف أولاً بأول على المحافظ شخصياً حتى يتسنى نهو المشروع بالكامل فى التوقيت المحدد له ، وهو المشروع الذى سيستفاد منه أكثر من 20 ألف مواطن بمدينة الرديسية .

وإستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن المشروع من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حيث يضم محطة معالجة الرديسية قبلى ، وخط السيب الجارى العمل فيه ، وقرية الرديسية (خور الزق) ، والتى تشمل محطة رفع ، وخط طرد ، وشبكات إنحدار بأطوال 22.5 كم، وبنسبة تنفيذ 93% ، فضلاً عن قرية الرتاج، والتى تشمل محطة رفع وخط طرد وشبكات إنحدار بأطوال تصل إلى 10 كم، وبنسبة تنفيذ 57% ، وكذا قرية المليكية بشبكات إنحدار تصل أطوالها إلى 2.5 كم ، وبنسبة تنفيذ 90 %.

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مركز إدفو مشروع صرف صحي الرديسية الرديسية قبلى أخبار محافظة أسوان