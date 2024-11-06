وصول أول شحنة أوناش عملاقة لمحطة حاويات تحيا مصر في دمياط

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واللواء بحرى أركان حرب نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون النقل البحرى، بحفل استقبال المجموعة الأولى من أوناش الرصيف العملاقة لشركة دمياط أليانس بمحطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء أركان حرب طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة و اللواء أركان حرب أحمد حمدى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، واللواء بحرى أركان حرب رفيق رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ومستر اندرياس رسلر مدير العمليات بمشروع محطة حاويات دمياط اليانس والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وقد ألقى " المحافظ " كلمة اعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة وسط هذا الجمع بحفل استقبال الدفعة الأولى من أوناش الرصيف العملاقة برصيف خدمات شركة دمياط اليانس بميناء دمياط، لافتاً أن هذا الحدث يأتى فى إطار جهود وزارة النقل لزيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط وجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والدولى والمحلى.

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تأتى لمواكبة الرؤية التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ مشروعات ضخمة فى مختلف القطاعات ، حيث يحظى قطاع النقل باهتمام بالغ من القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات من خلال تنفيذ ممرات لوجستية للربط بين مناطق الإنتاج والموانئ ، وتطوير الموانئ البحرية وتكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات فى هذا المجال ، ومن أبرز النجاحات التى تم تحقيقها بهذا القطاع ما تم تنفيذه من تطور كبير بميناء دمياط، والذى جعله من أهم الموانئ بحوض البحر المتوسط.

توجه " المحافظ " بالتهنئة إلى شركة دمياط اليانس على وصول الدفعة الأولى من الاوناش العملاقة التى تمتلك إمكانيات متقدمة للمساهمة فى زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ فى الميناء .

ومن جانبه ، نقل اللواء نهاد شاهين تحيات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة بتلك الاحتفالية التى تعكس الجهود التى تم تحقيقها بمسيرة تطوير البنية التحتية للموانىء، خاصةً أن ميناء دمياط يُعد بوابة مصر بالبحر المتوسط، ويشهد حالياً مشروعات ضخمة بإنشاء محطة حاويات تحيا مصر١ و المحطة المتعددة الأغراض تحيا مصر ٢ مما يعزز قدرته وتحقيقاً للتعامل المطلوب و تجهيزه لاستقبال سفن الأجيال الحديثة، حيث أشار إلى أن ميناء دمياط يُعد نموجاً حقيقياً لمسيرة التطوير.

هذا وخلال تفقد المحافظ ونائب وزير النقل لموقع استقبال المجموعه الاولي من أوناش الرصيف العملاقه من شركه HHMC ، استمعا الى شرح تفصيلى حول الأوناش التى تُعد الأحدث والأعلى علي مستوي العالم ، حيث تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ في الميناء. هذه الأوناش العملاقة تأتي بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة ، حيث تتميز بقرات الرفع العالية تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل الي (٧٥) طنا كما أن لديها قدرة وصول الي ارتفاعات عاليه حتي ٥٧.٥ متر من سطح الرصيف وهي كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع ١١ حاوية مع طول الجزء الخارجي للونش ب ٧٢ مترا مما يساهم في التعامل مع اكبر عرض للسفن العملاقة و أيضًا تميزها بأنظمة السلامة المتقدمة حيث تأتي مزودة بحساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد في موقع العمل علي الرصيف او السفينه،. فضلا عن تحقق الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظي وتحسين التنسيق بين كافة أقسام الميناء.