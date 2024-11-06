مناظرة مفتش الصحة تكشف كواليس وفاة شاب بمنشأة القناطر

انتدبت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة مفتش الصحة لفحص جثمان طالب توفى غرقا بمياه الرياح البحيري.

وكشفت مناظرة مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

كما كشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وتبين أن الطلب سقط فى المياه بعد اختلال توازنه، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في الرياح البحيري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة، وبعمل التحريات تبين أن الطالب المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه أعلي الكوبري وسقط في الرياح البحيري، ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة، جري نقل الجثمان الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.