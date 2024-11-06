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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم يشيد بالمعرض الدائم للفنون والعلوم بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أشاد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بطابور الصباح بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تابع انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، بحضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذة مروى عبد العزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية.

حضر وكيل الوزارة، طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة، وأشاد بانضباط وانتظام طابور الصباح وحضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح وتحية العلم.

وتفقد الدكتور قبيصي المدرسة، وحجرات الأنشطة، والمعامل، كما تابع الفصول الدراسية، وناقش الطالبات في المادة العلمية للوقوف على المستوى العلمي.

كما تفقد الصف الأول الثانوي ، وحضر حصة فلسفة ، وقرر منح الأستاذة أمل البدري معلمة مادة الفلسفة، شهادة تقدير ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، كما كلف مديرة المدرسة بتكريم طالبات فصل 1/1 وذلك للتميز العلمي والأخلاقي للطالبات.

وفي سياق متصل ، تفقد وكيل الوزارة المعرض الدائم للفنون والعلوم، وحديقة المدرسة، وأشاد بالجهد المتميز في العمل السياسي، وانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة

 

 

 

 

 

 

 

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