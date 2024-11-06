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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يلتقي وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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 التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية المشارك ضمن وفد مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أعرب الوفد عن تطلعه لانضمام القاهرة للمنظمة باعتبارها مدينة كبيرة ذات مكانة دولية وموقع استراتيجى تعد إضافة كبيرة للمنظمة .

والمنظمة العالمية للمدن الذكية ( WeGO) هيئة استشارية دولية للمدن والحكومات المحلية والشركات والجهات التي تبذل جهودًا لتحويل المدن لتصبح ذكية ومستدامة .

ولدى WeGO أكثر من 200 عضو، وتعد منصة دولية لتحسين جودة الحياة للسكان، وابتكار تقديم الخدمات العامة، وتعزيز القوة التنافسية الإقليمية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاصPPP .

وتأسست WeGO في عام 2010، باسم المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية ( World e-GovermentsOrganization, WeGO) وضمت 50 مدينة مؤسسة، وتغير اسمها فيما بعد لتصبح المنظمة العالمية للمدن الذكية في عام 2017.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهره وفد المنظمة العالمية