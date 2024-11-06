غلق وتشميع ورش غير مرخصة بمحافظة الإسماعيلية

مع بدء العد التنازلي لتفعيل قرار اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لنقل الورش الحرفية المقلقة للراحة خارج المدينة لمشروع مجمع الورش والذي يقع بمدينة المستقبل قام مركز إصدار التراخيص التابع للوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية ، بغلق وتشميع عدد ٢ ورشة حديد كريتال لعدم وجود تراخيص لمزاولة المهنة الأولى ورشة باسم / م ر بالشارع الفرعي خلف الحضانة بحي السلام

والاخرى ورشة حداده وكريتال بشارع المنصورة بعد العشرين حي السلام باسم / ورثه ا س

كما تم التنبيه على عدد ٥ ورش لاستكمال باقى الملف وذلك لتقنين أوضاعهم للنقل للورشة الحرفية بالمستقبل.

يذكر أن مجمع الورش الحرفية مُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم- الحدادة- السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري.



تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهً، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من تركيب كاميرات للمراقبة لمجمع الورش وتفعيل خطوط النقل الداخلي له والانتهاء من شبكات الحماية المدنية بالمجمع.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بقبول جميع الطلبات المقدمة لحجز وحدات بمجمع الورش حتى ممن ليس لهم ترخيص ودراستها طبقًا للأعداد المتقدمة ونوع النشاط.

وأكد أن المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.