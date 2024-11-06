ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس إستونيا: زيارتي إلى مصر تستهدف خلق مزيد من الفرص بين الدولتين

رئيس استونيا
رئيس استونيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، إن زيارته الأولى لمصر تجعله يشعر بالسعادة، معلقا: «من المهم أن نعقد علاقات وطيدة مع مصر، إذ إن أحد الأهداف الرئيسية لزيارتها هو تعزيز العلاقة بين البلدين وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين الدولتين».

وأضاف «كاريس»، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على فضائية  «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء: «معي وفد من قادة الأعمال في إستونيا في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والصحة والتكنولوجيا والتعدين والهندسة، إذ تهتم إستونيا بالتوسع في التعاون بمجال الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، لأننا نتمتع بخبرة متميزة فيها».

وتابع: «نحن حريصون على بناء علاقات تعليمية بين جامعاتنا مثل الموجودة بين أقدم الجامعات في إستونيا والجامعات في القاهرة».

مصر آلار كاريس رئيس جمهورية إستونيا الطاقة النقل الصحة الهندسة الجامعات القاهرة