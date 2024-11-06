تنفيذ مشروع إحلال وإنشاء موقف سيارات السيرفيس بالمدخل الجنوبي لمدينة دراو

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيا لعرض الرؤية المتكاملة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد وإنشاء موقف سيارات السيرفيس بالمدخل الجنوبي لمدينة دراو، والذي من المقرر أن يستوعب 200 سيارة، وملحق به محال تجارية ووحدات إدارية على مساحة 1500 متر مسطح وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 35 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة.

الإسراع للانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية خلال شهر

وخلال الاجتماع الذي حضره اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ للمشروعات، ومسؤولي الجهات المختصة، وجه الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الإسراع للانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية خلال شهر لهذا المشروع الحيوي، والذي سيحقق نقلة هامة في منع حدوث أي تكدس، فضلا عن استيعاب الحركة المرورية بشكل مستقبلي، وخلق واجهة حضارية وجمالية بالمدخل الجنوبي لمدينة دراو، وخاصة أنه سيتم تصميمه ليضم موقف للسيارات بالدور الأرضي والأول، والأدوار العلوية الملحقة ستضم محال تجارية ووحدات إدارية ليساهم بذلك في تحقيق قيمة إقتصادية مضافة للمدينة.

وكلف المحافظ، أن يتم ذلك بالتوازي مع إنهاء الإجراءات الإدارية من الطرح والترسية والجسات للتربة، ومراعاة المداخل والمخارج والرمبات ليتم إقامة هذا المشروع بشكل نموذجي متكامل، ويحقق بالتالي الهدف منه بما يصب في صالح أهالي مدينة دراو والمترددين عليها.

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